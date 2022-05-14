السبت 14 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن السويس يعلن نتيجة قرعة الحج 2022.. اليوم

قرعة الحج
قرعة الحج
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تعلن اليوم السبت، مديرية أمن السويس، نتيجة قرعة الحج لعام 1443هـ/2022م، عقب انتهاء أعمال التقديم فى أقسام الشرطة أو عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية.

وتكون القرعة في محافظة السويس اليوم السبت 14 مايو 2022، علنية في أحد الأماكن المخصصة بمعرفة مديرية الأمن باستخدام المنظومة الإلكترونية دون تدخل بشرى.

واستقبلت أقسام الشرطة على مدار الفترة الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم  (27983000 – 02) وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفي حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

مديرية أمن السويس قرعة الحج أقسام الشرطة

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وائل لطفي

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