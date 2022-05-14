تحقيقات موسعة فى العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقته

فتحت نيابة مدينة نصر تحقيقات موسعة في العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقته وأمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية وعلي الفور انتقلت قوات الأمن.

وبالفحص تبين صحة البلاغ وبكسر باب الشقة، عثر على جثة متعفنة "مصطفى م ح" في العقد الخامس من العمر مالك الشقة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.