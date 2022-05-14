مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الغربي بقنا "نجع حمادي- قنا" وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والجثة إلى مشرحة المستشفى بعد الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بهجورة وقنا العام.