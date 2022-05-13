استدعاء أسرة شاب لكشف غموض وفاته بمنطقة المرج

تجرى مباحث القاهرة تحرياتها حول واقعة وفاة شاب بمنطقة المرج فى ظروف غامضة لكشف ملابساتها وتم استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

كان قد تلقى قسم شرطة المرج إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوفاة شاب متأثرًا بإصابته بحالة إعياء شديدة ويشتبه فى تعاطيه مخدرا غير معلوم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب، وبالفحص تبين خلو جسده من أى إصابات ظاهرية.

وقالت التحريات إن سبب الوفاة هو تعاطى جرعة مخدرات زائدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.