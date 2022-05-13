الجمعة 13 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء أسرة شاب لكشف غموض وفاته بمنطقة المرج

جثة
جثة
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تجرى مباحث القاهرة تحرياتها حول واقعة وفاة شاب بمنطقة المرج فى ظروف غامضة لكشف ملابساتها وتم استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

كان قد تلقى قسم شرطة المرج إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوفاة شاب متأثرًا بإصابته بحالة إعياء شديدة ويشتبه فى تعاطيه مخدرا غير معلوم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب، وبالفحص تبين خلو جسده من أى إصابات ظاهرية.

وقالت التحريات إن سبب الوفاة هو تعاطى جرعة مخدرات زائدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قسم شرطة تعاطى تحقيقات تلقى مباشر جسد دعاء القاهرة المرج منطقة تحقيق فحص النيابة مخدر اسر مستشفيات

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