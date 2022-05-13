الجمعة 13 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات متهم ضبط بحوزته 120 كيلو بانجو في الصف

حبس
حبس
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كشفت اعترافات عاطل تم القبض عليه بمنطقة الصف، وبحوزته 120 كيلو من مخدر البانجو، أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، متخذا من منطقة الصف، والمناطق المحيطة بها، مسرحا لممارسة نشاطه.

وأشار المتهم إلى أنه يستخدم سيارة ملكه، في نقل المواد المخدرة، والتنقل بين عملائه، مشيرا إلى أنه اتخذ من الظهير الصحراوي لمنطقة الصف، وكرا للقاء عملائه، بعيدا عن أعين الشرطة، حتى فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه، وبحوزته المضبوطات.

وأرشد المتهم عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

نجحت الداخلية فى ضبط 120 كيلو من مخدر البانجو بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

اعترافات عاطل الصف 120 كيلو من مخدر البانجو المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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