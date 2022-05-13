الجمعة 13 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية لإنشاء كوبرى للربط بين شارع السودان ومحور ترعة الزمر

ارشيفية
ارشيفية
ads

أجرت إدارة المرور، تحويلات مرورية بالجيزة، لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات يربط محور كمال عامر "الزمر سابقاً"، بمحور صفط اللبن وشارع السودان، وسيتم إجراء غلق كلي لشارع السودان لمدة 15 يومًا.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري سيارات مستحدث بشارع السودان بالجيزة؛ ليربط محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقاً" بمحور صفط اللبن وشارع السودان، مما يستلزم غلق كلى لشارع السودان بالاتجاه القادم من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان إتجاه أسفل كوبري ثروت، تحديداً الجهة المقابلة لمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بمسافة 150م، وذلك لمدة 15 يوما فقط ابتداء من صباح يوم الجمعة الموافق 13/5/2022 حتى الساعة الـ 5 صباح يوم السبت الموافق 27/5/2022، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة طوال فترة العمل.

وتشمل خلال فترة الأعمال إجراء التحويلات المرورية التالية:

-حركة سير المركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان وترغب بالسير إتجاه كوبرى الملك فيصل تقوم بالدخول للإتجاه الآخر "القادم من كوبرى الملك فيصل وشارع ثروت"، قبل منطقة الغلق الكلى عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى "تتخلل أعمدة الكوبرى" يتم استحداثها، وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه إلى اتجاهين لحركة المرور.

-ثم استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها لمسافة ما يقرب من 150م ثم العودة للطريق الأصلى مرة أخرى إتجاه كوبرى الملك فيصل عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى، بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

إدارة المرور تحويلات مرورية الجيزة محور صفط اللبن شارع السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

«أقفاص فارغة».. بداية ونهاية.. بطعم السبعينيات

الأكثر قراءة

دعم مصر| الموقع الرسمى للتموين لتسجيل رقم الموبايل

رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 بعد استلام الرسائل النصية

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 وإضافة المواليد الجدد

أسماء الفائزين في قرعة الحج 2022 على بوابة الحج المصرية بالرقم القومي

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر رابط موقع دعم مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الداخلية 2022 وأسماء الفائزين بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت شنن

ناقوس الخطر

د. أحمد لاشين

الله والمسيح والشيطان يسكنون جزيرة غمام

د. محمد عفيفي

لبنان الحقيقى جاى

كريم فرغلى

السينما الاسكتشية

ماجد حبته

مكافحة داعش فى مراكش

عبد الرحيم طايع

هالة جلال.. الانتصار لجيل مهزوم!

مدحت بشاى

الحوار السياسى ومواجهة الفساد

أسماء محفوظ

شيرين أبوعاقلة.. الرحمة للروح الطاهرة

صور

إنبي يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في الدوري

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا على منزل بجنين وإصابة اثنين بالرصاص

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين فى مخيم جنين

مسؤول أممى: استمرار التوسع الاستيطانى الإسرائيلى يرسخ الاحتلال