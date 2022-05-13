تحويلات مرورية لإنشاء كوبرى للربط بين شارع السودان ومحور ترعة الزمر

أجرت إدارة المرور، تحويلات مرورية بالجيزة، لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات يربط محور كمال عامر "الزمر سابقاً"، بمحور صفط اللبن وشارع السودان، وسيتم إجراء غلق كلي لشارع السودان لمدة 15 يومًا.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري سيارات مستحدث بشارع السودان بالجيزة؛ ليربط محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقاً" بمحور صفط اللبن وشارع السودان، مما يستلزم غلق كلى لشارع السودان بالاتجاه القادم من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان إتجاه أسفل كوبري ثروت، تحديداً الجهة المقابلة لمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بمسافة 150م، وذلك لمدة 15 يوما فقط ابتداء من صباح يوم الجمعة الموافق 13/5/2022 حتى الساعة الـ 5 صباح يوم السبت الموافق 27/5/2022، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة طوال فترة العمل.

وتشمل خلال فترة الأعمال إجراء التحويلات المرورية التالية:

-حركة سير المركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان وترغب بالسير إتجاه كوبرى الملك فيصل تقوم بالدخول للإتجاه الآخر "القادم من كوبرى الملك فيصل وشارع ثروت"، قبل منطقة الغلق الكلى عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى "تتخلل أعمدة الكوبرى" يتم استحداثها، وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه إلى اتجاهين لحركة المرور.

-ثم استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها لمسافة ما يقرب من 150م ثم العودة للطريق الأصلى مرة أخرى إتجاه كوبرى الملك فيصل عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى، بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.