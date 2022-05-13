انتهاء أعمال تبريد حريق اندلع فى أرض لتجميع الكتان بالغربية

انتهت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، الثلاثاء، من أعمال التبريد لحريق شبّ بأرض كتان بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

كانت قوات الحماية المدنية بمديرية آمن الغربية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بأرض كتان بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود بلاغ من أهالي قرية شبراملس باشتعال حريق هائل في أرض مخصصة لتجميع الكتان، ،على الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، وإطفاء الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل دون وقوع أي إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.