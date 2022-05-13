الجمعة 13 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتهاء أعمال تبريد حريق اندلع فى أرض لتجميع الكتان بالغربية

حريق اندلع في أرض
حريق اندلع في أرض لتجميع الكتان
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انتهت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، الثلاثاء، من أعمال التبريد لحريق شبّ بأرض كتان بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

كانت قوات الحماية المدنية بمديرية آمن الغربية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بأرض كتان بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود بلاغ من أهالي قرية شبراملس باشتعال حريق هائل في أرض مخصصة لتجميع الكتان، ،على الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، وإطفاء الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل دون وقوع أي إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قوات الحماية المدنية أعمال التبريد حريق أرض كتان الغربية

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