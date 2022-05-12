الخميس 12 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرعة الحج 2022| من هم الفائزون؟

الحج
الحج
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يبحث الكثير من المسلمون الذين قدموا في قرعة الحج 2022، عن رابط نتيجة الفائزين في القرعة، وذلك عبر بوابة الحج المصرية، وقد وفرت الحكومة رابط خاص بالاستعلام عن نتيجة قرعة الحج، لمعرفة أسماء الفائزين.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير خطوات معرفة أسماء الفائزين في القرعة.

أسماء الفائزين في قرعة الحج 2022 على بوابة الحج المصرية بالرقم القومي

 قرعة الحج 2022

بدأت محافظات الجمهورية في إجراء القرعة، وبخطوات بسيطة يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء الفائزين في القرعة من خلال الموقع الرسمي للحج الذي أتاحته الحكومة للجمهور.

ويوفر موقع وزارة الداخلية “الرسمي” بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة “التضامن الاجتماعي” لينك محدد للتعرف على نتائج وجميع أسماء الفائزين في القرعة للحجاج المقبولين هذا العام.

يمكن للمتقدم الدخول على الموقع الرسمي لقرعة الحج من هنـــــــــــــا

اختيار الاستعلام عن نتيجة القرعة

كتابة الرقم القومي ورقم المصنع أيضا

سيظهر لك أسماء الفائزين في قرعة الحج 2022 (الاسم ونوع الحج والمحافظة وحالة القبول أو الرفض).

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موعد قرعة الحج 2022 في محافظات مصر 

اليوم الأول: الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022

في هذا اليوم جاء إجراء “قرعة” الحج بمديريات أمن "أسوان - الوادي الجديد – وفي الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر".

اليوم الثاني: الأربعاء الموافق 11 مايو 2022

في هذا اليوم جاء إجراء “قرعة” الحج بمديريات أمن "الأقصر- أسيوط – الجيزة - وفي الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء".

اليوم الثالث: الخميس الموافق 12 مايو 2022

في هذا اليوم يأتي إجراء “قرعة” الحج بمديريات أمن "قنا – المنيا – القليوبية – وفي الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء".

اليوم الرابع: السبت الموافق 14 مايو 2022

في هذا اليوم جاء إجراء “قرعة” الحج بمديريات أمن "سوهاج - بنى سويف - المنوفية – وفي كفر الشيخ – السويس – القاهرة".

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية إجراء قرعة الحج خلال الفترة من 10 مايو إلى 14 مايو من الشهر الجاري.

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شروط حج القرعة 2022 لوزارة الداخلية

يكون التقدم للحج لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات "قرعة الداخلية– السياحي – الجمعيات الأهلية".

يشترط تحديد الجهة التي يريد المتقدم للحج السفر من خلالها «قرعة – سياحة – تضامن».

يتم تقديم الطلبات وقبولها وفقا للنموذج المعد في مديريات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة.

يجب ألا يقل سن الرجال من المتقدمين عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

تقديم شهادة صحية تفيد بالخلو من أمراض الزهايمر، والأورام، وتليف الرئة، والفشل الكلوي.

تلقي الجرعات الأساسية للقاحات المعتمدة دوليًا ضد فيروس كورونا.

أن يكون المتقدم للقرعة لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

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