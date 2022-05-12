العثور على جثة شاب داخل شقة بمنشأة ناصر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بالعثور على جثة شاب مقتولا داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال لمكان الحادث تبين أن المجني عليه قُتل بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

تم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المكان، وجار فحص أصدقاء ودائرة معارف المجني عليه لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.