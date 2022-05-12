الخميس 12 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تطلق منصة سفر إلكترونية لاستخراج تأشيرة العمرة فى 10 دقائق

تأشيرة العمرة
تأشيرة العمرة
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اطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية منصة إلكترونية لتيسير السياحة الدينية، وتقليص زمن التقديم على تأشيرة العمرة لـ10 دقائق فقط.

وتم عرض المنصة التي تحمل اسم "زمزم.كوم" خلال سوق السفر العربي المنعقد بدبي، أمام صناع وخبراء السياحية في دول الخليج والمنطقة العربية، وفقا لما ذكرته صحفية “مكة” السعودية.

وأكد عمر سراج أكبر الرئيس التنفيذي لمنصة “زمزم كوم”، أن إصدار تأشيرة العمرة الالكترونية للأفراد عن طريق المنصة لا يستغرق أكثر من 10 دقائق، وأن هذه الخدمة متاحة للمعتمرين من الجنسيات كافة.

وأشار إلى أن المنصة تقدم أسعارا تنافسية ولديها برامج حصرية لاسترداد نقاط الولاء بالشراكة مع أبرز البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن استبدالها ببطاقات هدايا زمزم التي تتيح شراء الخدمات والباقات من المنصة.

وأضاف خلال حواره لصحيفة "مكة" أن خدماتهم تشمل حجز الفنادق والمواصلات والخدمات الأرضية وغيرها من الخدمات الإضافية المتاحة وجميع المتطلبات المتعلقة باحتياجات العمرة واللازمة لإصدار التأشيرة تقدم وفقا للإرشادات الموحدة الصادرة عن وزارة الحج والعمرة.

وأوضح أن المنصة تعمل على إثراء تجربة العملاء بتقديم بعد جديد للسياحة باسم "السعودية كما لم ترها من قبل"، يتيح للسياح مشاهدة الجوانب التاريخية والثقافية والدينية للمملكة بمنظور جديد، وبطريقة لم يسبق لها مثيل.

وصرح بأن المنصة قلصت الوقت الطويل لإنجاز ترتيبات العمرة إلى أقل من 10 دقائق بعد أن كان على المعتمرين التقدم شخصيا في بلدانهم بطلبات الحصول على تأشيرة العمرة، مشيرا إلى أنها تتيح خدماتها مباشرة إلى المعتمرين الأفراد، لتصبح أول منصة لسفريات العمرة المصرح لها بتصدير التأشيرات للمعتمرين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف سراج :"الآن يمكن للمعتمرين أينما كانوا في العالم ودون أن يغادروا منازلهم إكمال حجز الفنادق وترتيبات التنقل بسهولة، والحصول إلكترونيا على تأشيرات السفر"، لافتا إلى أن "التطور التقني أتاح تخطيط رحلة العمرة، ما يؤدي إلى زيادة تدفق المعتمرين إلى المملكة على مدى السنوات القادمة والوصول إلى هدف رؤية 2030 المتمثل في استقبال 30 مليون معتمر سنويا".

وأعلنت المنصة عن تقديم خدمات لأكثر من 350 ألف مسافر وحجز انتقالات لحوالي 170 ألف معتمر خلال الفترة القليلة الماضية، ما يعكس عودة ظهور السياحة الدينية في عالم ما بعد جائحة كورونا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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