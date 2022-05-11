الخميس 12 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط المتهمين بقتل سائق فى 6 أكتوبر

حبس
حبس
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تمكن ضباط مباحث الجيزة من إلقاء القبض على سائق وابنيه و3 أشخاص آخرين، لاتهامهم بالاعتداء على سائق بشركة لتوصيل المواطنين، ما أسفر عن مفارقته الحياة، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة لاعتقادهم أنه وراء سرقة سيارة السائق المتهم، بمدينة 6 أكتوبر. 

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من سائق بإحدى شركات توصيل المواطنين، أنه تعرض لاعتداء بالضرب على يد عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابته بعدة جروح وكدمات، وعقب إبلاغه تدهورت حالته الصحية وفارق الحياة. 

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه اعتدى عليه سائق بإحدى الشركات، وابناه، و3 من جيرانه، لاعتقادهم أن المجني عليه وراء سرقة سيارة خاصة بالسائق المتهم.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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