الأربعاء 11 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعاطل بتهمة حيازة كمية من الهيروين قبل ترويجها بالسلام

المؤبد
المؤبد
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد على عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ، تفيد بقيام مسجل خطر بالاشتراك مع آخرين فى تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم أثناء تواجده فى أحد شوارع المنطقة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل قيامه بتوصيلها لأحد أتباعه من أفراد التشكيل العصابي استعدادا لترويجها على عملائه فى المنطقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المؤبد.

قوة أمنية محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات مخدر الهيروين السجن المؤبد المواد المخدرة محكمة جنايات اتجار في المخدرات العباسية

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وائل لطفي

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