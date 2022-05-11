المشدد 7 سنوات لسائق وعامل ينقبان عن الآثار بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن ياسين، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق وعامل؛ لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل أحدهما بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 488 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة قليوب، والمقيدة برقم 897 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "يحيي أ س"، 34 سنة، سائق، و"سعد م ح"، 28 سنة، عامل، مقيمان دائرة مركز شرطة قليوب، قاما بالبحث والتنقيب عن الآثار أسفل منزل أحدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب "كوريك، وفأس، وحبل، وموتور لرفع المياه، وسلم خشبي"، كما تبين وجود حفرة داخل المنزل بعمق 8 أمتار وبقطر 2 متر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط سائق وعامل، لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل أحدهما بدائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب ووجود حفرة داخل المنزل بعمق 8 أمتار وبقطر 2 متر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.