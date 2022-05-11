الاستعلام عن صحة سيدة مسنة مصابة في تصادم بقنا

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن صحة سيدة مسنة أصيبت فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين طيبة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة مسنة في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل علي الطريق الصحراوي الشرقى، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى، والتي تدعي حياة منتصر، 90 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المسنة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.