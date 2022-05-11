الأربعاء 11 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين بحادث مروري في أسيوط

حادث انقلاب دراجة
حادث انقلاب دراجة نارية
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وقع حادث انقلاب دراجة نارية، بالطريق الزراعي القاهرة أسيوط، أمام قرية الشيخ علي التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف،أدى إلى إصابة 3 أشخاص، بإصابات متنوعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

البداية بتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي أمام قرية الشيخ علي بهلول بدائرة مركز ناصر، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

قامت إسعاف بني سويف  بالدفع بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شاكر العقيلي مدير المستشفى، والذي وجه بتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.

ومن خلال المعاينة تبين أن المصابين في الحادث هم: ايهاب .م  ،  مقيم قرية رياض باشا، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن، واشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمد .ش   ، مقيم قرية طنسا بمركز ناصر، مصاب خلع بالكتف الأيسر وكدمات، ومحمد .م  مقيم قرية طنسا، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات.

حادث انقلاب دراجة نارية الطريق الزراعي مصر أسيوط مستشفى ناصر العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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