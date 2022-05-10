الثلاثاء 10 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى واقعة تحرش متسول بسيدة فى 6 أكتوبر

حبس
حبس
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تجرى النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة تحرش أحد الأشخاص بسيدة في مدينة السادس من أكتوبر، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات وقوع الجريمة.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور على موقع "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة بمحيط أحد المراكز التجارية بالجيزة، وتبين أنه متسول، تم القبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص "غير متزن" بالتحرش بسيدة بمحيط أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

بالفحص ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه يمارس أعمال التسول "له معلومات جنائية"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

النيابة تحقيقات تحرش أحد الأشخاص سيدة لسادس من أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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