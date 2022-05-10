تأجيل محاكمة مسن ونجليه فى قضية قتل جارهم بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، تأجيل محاكمة مسن على المعاش ونجليه، في واقعة اتهامهم بقتل جارهم، بسبب خلافات الجيرة، لجلسة الدور الأول من شهر يونيه المقبل لمناقشة الطب الشرعي.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا بوقوع مشاجرة بناحية عزبة الحريرى دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بين طرف أول «على. ع» 23 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع وصديقه «محمد. س» 25 عامًا، وطرف ثانٍ «عبدالرازق. ز» 63 عامًا بالمعاش ونجليه «أكرم» 25 عامًا حفار، و«أدهم» 20 عامًا عامل بسبب خلافات بينهم، ما تسبب في إصابة الأول من الطرف الأول بطعنات وطلق خرطوش بالكتف الأيسر وجرح قطعى بالوجه من الجهة اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وتوفى متأثرًا بإصابته.

على الفور، انتقل رجال الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق، إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهمين الأول والثاني من الطرف الثاني، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.