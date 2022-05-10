الثلاثاء 10 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة مسن ونجليه فى قضية قتل جارهم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
ads

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، تأجيل محاكمة مسن على المعاش ونجليه، في واقعة اتهامهم بقتل جارهم، بسبب خلافات الجيرة، لجلسة الدور الأول من شهر يونيه المقبل لمناقشة الطب الشرعي.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا بوقوع مشاجرة بناحية عزبة الحريرى دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بين طرف أول «على. ع» 23 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع وصديقه «محمد. س» 25 عامًا، وطرف ثانٍ «عبدالرازق. ز» 63 عامًا بالمعاش ونجليه «أكرم» 25 عامًا حفار، و«أدهم» 20 عامًا عامل بسبب خلافات بينهم، ما تسبب في إصابة الأول من الطرف الأول بطعنات وطلق خرطوش بالكتف الأيسر وجرح قطعى بالوجه من الجهة اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وتوفى متأثرًا بإصابته.

على الفور، انتقل رجال الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق، إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهمين الأول والثاني من الطرف الثاني، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

جنايات الزقازيق محاكمة تأجيل محاكمة عزبة الحريري

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرصة جديدة للجميع

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022 واستطلاع أسماء الفائزين

الآن رابط نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 دراسات

الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعى 2022

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2022

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 وإجاباتها pdf

مَن هى مارينا صلاح سركيس التى أشعل خبر وفاتها مواقع التواصل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مارلين مونرو.. لوحات وأفلام.. وهبد مستمر

إبراهيم داود

تأريخ للمنسيين

منى رجب

«أحلام سعيدة».. كوميديا خفيفة من وسط المأساة

هدى العجيمى

عن النقد والنقاد (من تجاربي)

حسين دعسة

كيف نتعرف على الوصاية الهاشمية؟

منى رجب

براعة الروحانيات فى «جزيرة غمام»

محمود خليل

«إخوان» الثمانينيات.. الجهاد فى النقابات وعلى «البسطات»

أحمد سعد زايد

كيف نقتلع جذور الإرهاب؟

صور

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل: لا نبحث عن مواجهة لكننا مستعدون لأى سيناريو

بعد موجة العمليات في إسرائيل.. ما هي استراتيجية حماس؟ وما أهدافها؟

صحيفتان عمانيتان: على المجتمع الدولي التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين