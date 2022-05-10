حريق هائل داخل عقار مكون من 5 طوابق بالمقطم

شبّ حريق هائل، مساء الثلاثاء، داخل عقار مكون من 5 طوابق بشارع 9 بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لإخماده.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة المقطم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية كما هرعت سيارات الإطفاء وجارٍ محاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقى المجاورات، فيما تتمركز سيارات إطفاء للتعامل مع أي طارئ ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على مُلابسات الواقعة.