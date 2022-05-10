الثلاثاء 10 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بتهريب مخدرات لشقيقه في سجن الخصوص

المتهم
المتهم
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أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بمحاولة إدخال كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول لشقيقه المحبوس بسجن قسم شرطة الخصوص على ذمة إحدى القضايا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بتمكن ضباط المباحث بالقسم من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول لشقيقه المحبوس بسجن القسم على ذمة إحدى القضايا.

وبالمعاينة والفحص، تبين تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط "ز. ف"، 40 سنة، عاطل، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة و30 جراما من مخدر الحشيش وهاتف محمول، موضوعين داخل الزيارة الخاصة بشقيقه "ت. ف"، السجين بسجن القسم على ذمة إحدى القضايا "سرقة". 

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته لتلك المواد بقصد إدخالها لشقيقه السجين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة في القليوبية المواد المخدرة هاتف محمول قسم شرطة الخصوص القضايا

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