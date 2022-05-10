يصدر قريباً.. «كفر أبو طيب» للكاتب أحمد عبدالعزيز صالح

يصدر قريباً رواية جديدة للكاتب والروائي أحمد عبدالعزيز صالح بعنوان "كفر أبو طيب"، وستشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.

ويقول أحمد عبد العزيز صالح عن الرواية، إنها تجربة اجتماعية مختلفة تحمل الطابع الواقعي الممزوج بالخيال، وقد تظن أن تلك القصة من وحي خيال الكاتب، ولكن بعد قراءتك لصفحات الرواية، يمكنك معرفة أبطال القصص الحقيقية، وفقط حينها يمكنك النهوض والوقوف أمام مرآتك واستعادة ذكرياتك فربما تجد نفسك أحد هؤلاء الأبطال.

وكان الكاتب أحمد عبد العزيز صالح قد أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن شروعه في كتابة روايته الجديدة "كفر أبو طيب" وهي رابع أعماله الأدبية.

وكتب عبر حسابه: على بركة الله.. كفر أبو طيب، وفي خاصة تصريحات قال: “في كل مرة أشرع في كتاباتي أقرر البدء من نقطة الصفر، وأعتبر نفسي من الكتاب الذين لا يزالون يشقون طريقهم في عالم الرواية رغم أنها ليست التجربة الأولى لي في الكتابة”.

وأضاف: “مع بداية كل عمل جديد تنتابني حالة من الارتباك وعدم القدرة على التواصل مع كل من حولي، مع كل قصة جديدة أصاب بانجذاب شديد لشخوص أفكاري وخيالي، وعلى الرغم من كل الإجهاد النفسي إلا أنني أجد في الكتابة لذة ومتعة لا يمكن وصفها”.

وشبه عبدالعزيز الكتابة بعالم السحر والأشباح، قائلا: “الكاتب وحده من يصنع معادلة الخير والشر، الأمل واليأس، السعادة والحزن، حينما أكتب أُنصِب نفسي قاضياً أعاقب وأصفح بقراري أنا الشخصي، لحظات كثيرة أتعاطف فيها مع حدث مؤثر، ولحظات أخرى تنتابني حالة فرح عارمة لانتصار بطل وهمي مخلوق من عقلي وخيالي، كلها شخصيات تتحول عقب فترة من الكتابة إلى واقع وحقيقة داخل عقلي منها من أحب ومنها من أكره”.

وصدرت مؤخراً رواية " تل اليهودية" للكاتب والسيناريست أحمد عبدالعزيز صالح نهاية عام 2021 وكانت مستوحاة من أحداث حقيقية دارت بمنطقة شبين القناطر حيث يوجد التل، كشف فيها الأساطير والخرافات التي دارت حول تل اليهودية منذ أن تم نقل هيكل النبي سليمان من أورشاليم إلى مصر عام 145 قبل الميلاد، وتحول المكان مقصدا لجلب الحظ والمال والوفرة وحل عقدة الراغبات من السيدات في الحمل والإنجاب، ولاقت الرواية نجاحاً كبيراً وأجمع عليها الأدباء والنقاد.

كما كان للكاتب رواية "بير سكران" عام 2020، وهي رواية ذات طابع اجتماعي تقوم على سرد أحداث حقيقية أثناء فترة مقاومة الاحتلال الإنجليزي لمصر مطلع القرن الماضي ودارت وقائعها في مدينة مطروح.

كما كان لأحمد عبد العزيز صالح تجربة واحدة في كتابة القصة القصيرة من خلال مجموعة قصصية بعنوان "ديك سعاد" وتنوعت ما بين الواقعي والخيالي في قالب اجتماعي مميز وكانت أولى أعماله الأدبية عام 2016.