الإثنين 09 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل قبل ترويج شادو فى حلوان

ضبط عاطل
ضبط عاطل
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تمكنت الأجهزة الأمنية في حلوان من ضبط عاطل قبل ترويج كمية من الشادو المخدر على المتعاطين بدائرة القسم.

كانت قد وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد بقيام "ع. و"، 25 سنة، عاطل ومقيم عرب غنيم، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات خرجت حملة أمنية وأمكن ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من تذاكر الشادو وسلاح أبيض كتر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرَّر عن ذلك المحضر اللازم.

الأجهزة الأمنية حلوان عاطل الشادو المتعاطين

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