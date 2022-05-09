إصابة شخصين فى حريق سيارة بالبدرشين

شهدت منطقة البدرشين في محافظة الجيزة اندلاع حريق داخل سيارة، ما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتمت عملية إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة بقرية منشية دهشور التابعة لدائرة قسم شرطة البدرشين.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت عملية الإخماد بالكامل، وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل سيارة أسفل عقار بالقرية، ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.