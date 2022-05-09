الإثنين 09 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى حريق سيارة بالبدرشين

حريق سيارة
حريق سيارة
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شهدت منطقة البدرشين في محافظة الجيزة اندلاع حريق داخل سيارة، ما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتمت عملية إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة بقرية منشية دهشور التابعة لدائرة قسم شرطة البدرشين.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت عملية الإخماد بالكامل، وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل سيارة أسفل عقار بالقرية، ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.

البدرشين الجيزة حريق سيارة شخصان المستشفى

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وائل لطفي

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