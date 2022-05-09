بعد حريق فى البدروم.. إنقاذ عقار سكنى بمدينة بدر من الاحتراق

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة حريقا نشب داخل عقار مكون من 3 طوابق في الحي الثالث بمدينة بدر، دون إصابات بشرية، واقتصرت على الخسائر المادية فقط.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 3 طوابق بالحي الثالث بمدينة بدر، دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت على الخسائر المادية فقط.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف لنقل أي مصابين حال وجود إصابات أو حالات اختناق، وجرى فرض كردون أمني حول مكان الحريق لمنع امتداده للأماكن المحيطة به، فضلا عن إجراء عملية التبريد بعد الانتهاء من إخماد الحريق كي لا يتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وبإجراء التحريات الأولية، تبيّن أنّ النيران نشبت في الدور الأول «البدروم» بالعقار، ما أدى إلى امتدادها واشتعالها في باقي العقار، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة لاندلاع الحريق.