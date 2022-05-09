إحالة بلطجي الفيوم المتهم بقتل زوجته وحماته وآخرين للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، ظهر اليوم، قرارها بإحالة خفير مشاريع مقاولات، الشهير بـ«أيمن عبد المعبود» و5 آخرين بينهم شقيقته، المتهمين بقتل زوجته ووالدتها، وخطف والتعدي على شقيقة زوجته وابنتي زوجته الطفلتين، وإصابة آخر بطلق ناري، وخطف آخرين وتهديدهم بالسلاح، إلى مفتي الديار المصرية، وحجز الدعوى للنطق بالحكم في 4 يونيو المقبل.

صدر الحكم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، وعضوية المستشارين علاء محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس، وأحمد ممدوح مرسي، نائب الرئيس، ووسيم ماهر إسكندر، وأمانة سر حازم السيسي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي.

كانت المحكمة، نظرت الدعوى، في 2 أبريل الماضي، وقررت تأجيل نظر الدعوى، إلى جلسة 7 مايو الجاري، لمناقشة شهود الإثبات والطبيب الشرعي، ثم قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة، اليوم، لمناقشة شهود النفي واستكمال المرافعة.

تعود وقائع الدعوى، التي حملت رقم 35004 لسنة 2021م جنايات الفيوم، والمقيدة برقم 2224 لسنة 2021م كلي الفيوم، إلى الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر الماضي، بمركز شرطة الفيوم، أقدم المتهمون (عبد المعبود.س.ع-44 سنة)، الشهير بـ "أيمن عبد المعبود"، ويعمل مسئول حراسة بمشاريع مقاولات، بالاشتراك مع كل من (محمد.أ.س.ع-29 سنة)، "هارب"، وشهرته "ماندو الجرداوي"، و(محمد.س.م.ف-37 سنة)، وشهرته "م.بيسه"، صاحب محل بقالة، وشقيقه (إمام.س.م.ف-30 سنة)، وشهرته "إ.بيسه"، محبوس، و(إيهاب.م.ز.ع-25 سنة)، وشهرته "كرشة"، محبوس، ويعمل عامل بموقف، وشقيقة المتهم الأول (صابرين.س.ع)، وشهرتها "نجلاء"، هاربة، ارتكبوا وقائع عديدة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، وجهت للمتهمين من الأول إلى الخامس، ارتكاب جرائم قتل وتعذيب المجني عليها (رانيا.م.د)، زوجة المتهم الأول، عمدا مع سبق الإصرار، وأن المتهم الأول، قتل وعذب والدة زوجته، المجني عليها (فاتن.ع.ع)، وهي في العقد السادس من عمرها، وشرع في قتل المجني عليهن شقيقة زوجته، وتدعى (رباب.م.د)، وطفلتي زوجته، وتدعيان (جنى.ح.ي.ع)، و(نيرة.ح.ي.ع)، وتعذيبهن تحت تهديد السلاح، وخطف المجني عليهما (أحمد.ص.ر)، و(سيد.ر.ع)، والمجني عليهن شقيقة زوجته ووالدتها، بالإكراه، واحتجازهن لمدة شهرين بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

كما وجهت النيابة العامة له، بالاشتراك مع باقي المتهمين، في ارتكاب جرائم، مواقعة الجني عليها (رباب)، شقيقة زوجته، وهتك عرض والدة زوجته (فاتن)، ومواقعة الطفلتين ابنتا زوجته القتيلة، وهتك عرض زوجته، وطفلتيها بالقوة وتحت تهديد السلاح، وسرقة هواتف محمولة، واستعمال القوة مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية، وإصابة (أحمد صلاح) بعيار ناري.

وبحسب تحريات، الرائد هيثم طلبه، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، فإنه في يوم 2 نوفمبر 2021م، تلقى بلاغ باحتجاز أحد الأشخاص، زوجته وأبنائه، وحماته، وشقيقة زوجته، وآخرين في منزل بمنطقة منشأة عبدالله بمركز الفيوم، وانتقلت قوات الشرطة إلى المكان، وتبين احتجاز المتهم لزوجته (رانيا.م.د)، وشقيقتها (رباب.م.د)، وحماته (فاتن.ع.ع.ع)، و(أحمد.ص.ر.إ)، أحد أقربائه، وصديقه (سيد.ر.ع)، واحتجاز ابنه، وأولاد زوجته، وأعمارهم 3 و5 و9 سنوات، وتمكن من إطلاق سراح الرابع والخامس، ورفض إطلاق سراح باقي المحتجزين بحجة أنهم أفراد أسرته، وأشهر بندقية آلية، وأطلق أعيرة نارية تجاه قوات الشرطة لمنعهم من أداء عملهم.

نظرت المحكمة، أولى جلسات القضية، في السبت 2 أبريل الماضي، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى، إلى جلسة، أمس الأول، ثم إلى جلسة اليوم، فأصدرت حكمها السابق.