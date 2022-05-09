ضبط شقيقين بحوزتهما مواد مخدرة في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على شقيقين بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، بحوزتهما كمية كبيرة من مخدري الحشيش والشابو، وذلك قبل ترويجها على العملاء بدائرة القسم.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام شقيقين عاطلين بقسم طهطا شمال محافظة سوهاج، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص في ترويج المواد المخدرة مختلفة الأنواع متخذين من دائرة مركز شرطة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، من ضبط عنصري التشكيل بدائرة قسم طهطا، وتبيَّن أنهما (حمادة ج ع خ) - 34 سنة، عاطل ويقيم الجيزة وله محل إقامة آخر دائرة قسم طهطا والسابق اتهامه في قضية مخدرات، وشقيقه (علي ج ع خ) - 32 سنة - عاطل ويقيم دائرة قسم طهطا بالاتجار فـي المواد المخدرة.

جاءت عملية الضبط عقب استصدار إذن النيابة العامة، حيث قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بمنزلهما دائرة قسم طهطا وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس تزن حوالي "25" جرامًا وكمية من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي "100" جرام وميزان حساس و"2" سلاح أبيض "مطواة" و"2" هاتف محمول ومبلغ 1200 جنيه وأدوات تعاطي مخدر الآيس.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين الأبيضين للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والميزان الحساس لإعداد المخدر للبيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.