«خطة النواب» تكشف مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة تخطت الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها، لافتًا إلى أنهم يسعون إلى تحقيق النسب العالمية في مخصصات هذين الملفين، خاصة أنهما الأساس الرئيسي في بناء الإنسان المصري.

أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الدستور»، إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار رصد اعتمادات مالية لتعيين آلاف من المدرسين الجدد في مراحل التعليم قبل الجامعي لسد العجز في أعضاء هيئات التدريس خاصة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وكذلك تم زيادة الاعتمادات المالية للعلاج على نفقة الدولة والاعتمادات المالية المخصصة لترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من اول العام المالي الجديد .

وطالب رئيس خطة النواب، وزارة السياحة بعمل خطة للسياحة التسويقية، للتغلب على أزمة السياحة الشاطئية التي نتجت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تؤثر على الموازنة العامة، مؤكدًا أن التعجيل بافتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام الحالي أصبح ضرورة الآن للمساهمة في زيادة الدخل القومي من السياحة.