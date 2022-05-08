الأحد 08 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

«بينيت» يعقد اجتماعًا أمنيًا بعد اعتقال منفذى عملية الطعن فى «إلعاد»

بينيت
بينيت
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عقد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، جلسة تقييمًا أمنيًا للأوضاع الداخلية، بعد تزايد وتيرة عمليات الطعن وإطلاق النار ضد الإسرائيليين، بمشاركة عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية.

ويناقش الاجتماع الأمني الإسرائيلي عدة مسارات عمل محتملة لتقييد موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة، سواء كانت خطوات سياسية أو استمرار الاعتقالات.

وتبحث المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إعادة تطويق مدينة «جنين» الفلسطينية أمنيًا، بجانب ممارسة ضغوط اقتصادية، حسبما أذاعت القناة الـ 12 في التلفزيون الإسرائيلي.

وتسعى المؤسسة الأمنية إلى تعطيل ظهور مقاطع الفيديو التحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والعمل مع الشركات العالمية حول هذا الأمر.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك»، صباح اليوم، اعتقال الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهما عملية الطعن الأخيرة في «إلعاد» بالقرب من تل أبيب، وذلك بعد مطاردة استمرت ثلاثة أيام.

عمليات الطعن بينيت رئيس الوزراء الاسرائيلي جنين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الشاباك

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وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

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«بينيت» يعقد اجتماعًا أمنيًا بعد اعتقال منفذى عملية الطعن فى «إلعاد»

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