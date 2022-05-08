الأحد 08 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«هاجم كلبه كلبها».. جار أنوشكا يستأنف على حكم الغرامة

أنوشكا
أنوشكا
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تقدم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا باستئناف على حكم تغريمه 10 آلاف جنيه، أمام النيابة العامة في أكتوبر.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قضت بتغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا إثر خلاف نشب بينهما بعدما هاجم كلبُه كلبها، في كومباوند سكني بمدينة 6 أكتوبر، مبلغ 10 آلاف جنيه عن التهمة الأولى، و100 جنيه عن التهمة الثانية، و5 آلاف جنيه تعويضًا مؤقتًا بالحق المدني.

بداية الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم أول أكتوبر بلاغًا من الفنانة أنوشكا، اتهمت فيه أحد جيرانها داخل الكمباوند السكنى المقيمة فيه، بالاعتداء عليها بالسب والقذف بعدما هاجم كلبه كلبها أثناء سيرهما داخل الكمباوند، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الفنانة فى بلاغها إنها طالبت جارها أن يقوم بربط الكلب، وقالت له: "إبعد الكلب بتاعك، أنت إزاي مش رابطه وسايبه كده ممكن يضر أي حد"، إلا أنه لم يتقبل كلامها، وتطور الأمر لاعتدائه عليها بالسب والقذف وقال لها: "براحتي أعمل اللي أنا عايزه"، واعتدى عليها بالسب والقذف.

قضت محكمة جنح أكتوبر النيابة العامة حكم تغريم سب وقذف

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

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