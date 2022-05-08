العثور على جثة شاب مقتول بطلق ناري في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم الأحد، على جثة شاب بها طلق ناري في ظروف غامضة بنجع عتمان، بقرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

البداية بتلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بها إصابات طلق ناري داخل نجع عتمان بقرية الحجيرات.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين مقتل محمود بخيت الفولي حسن، 31عامًا، مصاب بطلق ناري، في نجع عتمان بقرية الحجيرات.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.