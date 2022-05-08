الأحد 08 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب مقتول بطلق ناري في قنا

جثة
جثة
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عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم الأحد، على جثة شاب بها طلق ناري في ظروف غامضة بنجع عتمان، بقرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

البداية بتلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بها إصابات طلق ناري داخل نجع عتمان بقرية الحجيرات.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين مقتل محمود بخيت الفولي حسن، 31عامًا، مصاب بطلق ناري، في نجع عتمان  بقرية الحجيرات.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الأجهزة الأمنية جثة شاب مركز قنا اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا غرفة العمليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

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