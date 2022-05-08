الأحد 08 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات تمزيق جسد ميكانيكى بكرداسة

جثة
جثة
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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة ميكانيكي مخنوقًا وممزقًا جسده، ومقطوع جزء حساس من جسده داخل شقة بمنطقة كرداسة.

كان تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مقتولًا داخل الشقة محل سكنه.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة ميكانيكي بها آثار خنق ومقطوع جزء حساس من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه غير متزوج ويقيم بمفرده داخل الشقة محل العثور على جثته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة العثور جثة منطقة كرداسة شقة ميكانيكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

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