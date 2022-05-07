الرئيس السيسى ينعى شهداء الوطن ويتوعد باقتلاع جذور الإرهاب

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واجب العزاء فى شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم إثر هجوم إرهابي على نقطة مياه غرب سيناء أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 آخرين.

وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر حسابه الشخصى على فيسبوك، "ما زال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين فى إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".

وقال: «أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة فى استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.. هذا وأتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.. داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها».