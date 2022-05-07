السبت 07 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل شاب خلال تصديه لمحاولة سرقة «توك توك» جاره فى البحيرة

جثة
جثة
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لقي شاب بالعقد الثالث من العمر مصرعه، اليوم، بمنطقة غرب إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، جراء تعرضه للطعن من لص خلال تصديه لمحاولة سرقة "توك توك" خاص بجاره وتم نقل الجثة لمستشفى إيتاي البارود والتحفظ عليها داخل غرفة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوصول شاب إلى المستشفى العام جثة هامدة وبها عدة طلقات نافذة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتى.

على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادثة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد المناخلي وشهرته محمد العجوز، 30 عامًا، ومقيم بمنطقة غرب إيتاى البارود دائرة مركز شرطة إيتاى البارود.

 وبالفحص تبين أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بسرقة "التوك توك" الخاص بأحد الأشخاص تصدى له المجني عليه فقام المتهم بطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته، وفر هاربا.

على الفور كلف اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط مباحث مركز شرطة إيتاى بالاشتراك وضباط فرع الأمن العام، وذلك من أجل المساهمة في سرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى إيتاى البارود، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

غرب إيتاى البارود البحيرة مستشفى إيتاى البارود

رئيس التحرير

وائل لطفي

سرقة المسجد من المصلين

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