34 مليار جنيه زيادة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة

كشف مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة عن وجود زيادة فى مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث بلغت تلك الزيادة حوالي 34 مليار و692.5 مليون جنيه.

كما تم تخصيص مايقرب من 355 مليار و993.5 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل نحو 321 مليار و301 مليون جنيه خلال العام الجاري، كما بلغت مخصصات الدعم نحو 148 مليار و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليار و330 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.

وبلغت مخصصات دعم السلع التموينية بقيمة 90 مليار جنيه، مقابل نحو 87 مليار و222 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليار و778 مليون جنيه.

وكذلك بلغت مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع موازنة العام الجديد نحو 28 مليار و94.5 مليون جنيه، مقابل 18 مليار و411 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة بلغت نحو 9 مليارات و683.5 مليون جنيه، ووصلت مخصصات دعم تنشيط الصادرات من 4.2 مليار جنيه بموازنة العام الجارى، إلى نحو 6 مليارات جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، محققة زيادة بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار جنيه.

كما تم تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، مقابل 250 مليون خلال العام الجارى، بزيادة بلغت قيمتها 150 مليون جنيه، كما تم تخصيص نحو 3 مليارات و815.1 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية، إلى جانب تخصيص نحو 7 مليارات و116 مليون جنيه لنفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة، كما تم تخصيص نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى، و266 مليون جنيه لدعم فائدة القروض المُيسرة.

كما بلغت مخصصات المزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة نحو 159 مليار و774.7 مليون جنيه، منها 22 مليار جنيه مُخصصة لمعاش الضمان الاجتماعى، مقابل 19 مليار جنيه بموازنة العام الجارى، كما تم تخصيص نحو 127 مليار جنيه لمساهمات الموازنة العامة فى صناديق المعاشات.

كما شهدت مخصصات المتطلبات الإضافية للدعم والمنح زيادة ضخمة عن العام الجارى، و بلغت قيمة تلك الزيادة نحو 25 مليار و690.3 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 257%، حيث تم تخصيص نحو 35 مليار و662.4 مليون جنيه للمتطلبات الإضافية للدعم والمنح بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 9 مليارات و972.1 مليون جنيه بموازنة العام الجارى.