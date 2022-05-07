السبت 07 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مايو 2022

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي
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يبحث المواطنون خلال تلك الفترة عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مايو 2022، وذلك بعد أن تصدر رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مايو 2022 محركات البحث على "جوجل"، حتى يتثنى للمواطنين دفع فاتورة الغاز في موعدها.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مايو 2022.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مايو 2022

أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة "بتروتريد"، تطبيقًا للهواتف المحمولة لتسجيل قراءات عدادات الغاز من خلال كاميرا الهاتف المحمول، ليتم نقلها مباشرة لقاعدة بيانات العملاء لمعرفة قيمة الفاتورة. 

ويمكن للمواطنين الدخول إلى رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد لشهر مايو 2022 (من هنا)

وتسجيل قراءة عداد الغاز وكذلك دفع الفاتورة لشهر مايو 2022

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خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز شركة بتروتريد مايو 2022

 ـ الدخول على الموقع الرسمي لشركة بتروتريد على الانترنت (من هنا)

- إبلاغ القراءة والسداد عبر الفون كاش الخاص في البنك الأهلي على الهاتف المحمول.

- تحميل تطبيق الشركة على الهاتف المحمول من خلال موقع الشركة.

- يتم الإبلاغ عن القراءة من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر خط التليفون الأرضي وتكون على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ أو الهاتف المحمول على رقم ٥٧٢٧.

- إبلاغ القراءة من خلال مركز الاتصال المركزي عبر أي هاتف محمول على رقم ١١٢٢.

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طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد لشهر مايو 2022

  1. يمكن سداد الفواتير من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات.
  2. الدفع خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».
  3. منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».
  4. من خلال تطبيق بيتروميتر.
  5. مكاتب البريد المصري.
  6. محفظة فون كاش البنك الأهلي، وبنك مصر.
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