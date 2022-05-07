يبحث المواطنون خلال تلك الفترة عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مايو 2022، وذلك بعد أن تصدر رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مايو 2022 محركات البحث على "جوجل"، حتى يتثنى للمواطنين دفع فاتورة الغاز في موعدها.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مايو 2022.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مايو 2022

أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة "بتروتريد"، تطبيقًا للهواتف المحمولة لتسجيل قراءات عدادات الغاز من خلال كاميرا الهاتف المحمول، ليتم نقلها مباشرة لقاعدة بيانات العملاء لمعرفة قيمة الفاتورة.

ويمكن للمواطنين الدخول إلى رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد لشهر مايو 2022 (من هنا)

وتسجيل قراءة عداد الغاز وكذلك دفع الفاتورة لشهر مايو 2022

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز شركة بتروتريد مايو 2022

ـ الدخول على الموقع الرسمي لشركة بتروتريد على الانترنت (من هنا)

- إبلاغ القراءة والسداد عبر الفون كاش الخاص في البنك الأهلي على الهاتف المحمول.

- تحميل تطبيق الشركة على الهاتف المحمول من خلال موقع الشركة.

- يتم الإبلاغ عن القراءة من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر خط التليفون الأرضي وتكون على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ أو الهاتف المحمول على رقم ٥٧٢٧.

- إبلاغ القراءة من خلال مركز الاتصال المركزي عبر أي هاتف محمول على رقم ١١٢٢.

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