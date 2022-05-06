جهود مكثفة لانتشال شخص سقطت سيارته بترعة السلام فى الدقهلية

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية، جهودها؛ لانتشال شخص مفقود عقب سقوط سيارة ملاكي كان يستقلها آخرون معه في مياه ترعة السلام.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة السلام بجوار كوبري النسايمة يستقلها ثلاثة أشخاص.





انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ حيث تمكنوا من إنقاذ شخصين ممن كانوا بالسيارة ، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .





وتكثف قوات النهرى أعمال البحث عن الشخص الثالث وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.