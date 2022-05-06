الجمعة 06 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لانتشال شخص سقطت سيارته بترعة السلام فى الدقهلية

سقوط سيارة
سقوط سيارة
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تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية، جهودها؛ لانتشال شخص مفقود عقب سقوط سيارة ملاكي كان يستقلها آخرون معه في مياه ترعة السلام.

 

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة السلام بجوار كوبري النسايمة يستقلها ثلاثة أشخاص.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ حيث تمكنوا من إنقاذ شخصين ممن كانوا بالسيارة ، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

 

وتكثف قوات النهرى أعمال البحث عن الشخص الثالث وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مباحث الدقهلية سيارة ملاكي سقوط مياه ترعة السلام مدير أمن الدقهلية

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