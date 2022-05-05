الخميس 05 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يهنئ ماكرون بفوزه فى الانتخابات ويبحث معه التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين

جريدة الدستور
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس توجه بالتهنئة للرئيس الفرنسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة، مؤكدًا ما توليه مصر من أهمية خاصة نحو تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع فرنسا على مختلف الأصعدة، فضلاً عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية.
من جانبه؛ أعرب الرئيس ماكرون عن شكره وتقديره للرئيس على التهنئة، مؤكداً حرصه الشخصي على تعزيز التواصل البناء والإيجابي مع الرئيس لاستمرار التشاور والتنسيق المنتظم إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التزام فرنسا بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة للسيد الرئيس؛ لتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب دعم الدور الذي تقوم به مصر لصون السلم والأمن، وترسيخ الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما على كافة المستويات. 
كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، لاسيما في ضوء الدور البارز لكل من مصر وفرنسا في مجال قضايا البيئة والمناخ.

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