حبس سائق بتهمة القتل الخطأ لفتاتين بالشرقية

قررت نيابة بلبيس حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لرعونته في القيادة وتسببه في مصرع فتاتين إثر انقلاب سيارته في الترعة.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 3 فتيات، أعمارهن 15 عامًا، مصابات بنزيف في المخ وكسور وجروح متعددة، وأن اثنتين منهن لفظتا أنفاسهما متأثرتين بإصابتهما.

وتوصلت التحريات، التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إلى أن الفتيات من قرية "البلاشون" مركز بلبيس، وأنهن توجهن معًا لعش الزوجية الخاص بشقيقة إحداهن للمعاونة في ترتيبه.

وأثناء عودتهن قمن باستئجار سيارة للعودة لقريتهن، وأثناء سيرها بطريق ميت جابر بلبيس، اختلت عجلة القيادة فى يد السائق بسبب السرعة الجنونية، فسقطت في الترعة الملاصقة للطريق، ولقيت اثنتان منهن مصرعهما وأنقذ القدر صديقتهما الثالثة، وتم القبض على السائق وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.