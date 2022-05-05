حريق هائل بمزرعة موز بالقناطر الخيرية.. والدفع بـ6 سيارات إطفاء

اندلع حريق هائل بمزرعة موز بالقناطر الخيرية أول طريق الشرفا أمام المقابر، على مساحة 17 فدانا، وتم الدفع بـ6 سيارات مطافئ لإخماد النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وجارٍ إطفاء الحريق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد بتلقيه بلاغًا من النجدة بنشوب حريق بمزرعة موز بدائرة مركز القناطر الخيرية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، بقيادة المقدم محمود علام رئيس مباحث القناطر الخيرية، والأجهزة التنفيذية، بحضور إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، واللواء طارق ماهر، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ6 سيارات مطافئ والمعدات اللازمة للسيطرة على نشوب حريق بمزرعة موز بالقناطر الخيرية أول طريق الشرفا أمام المقابر، على مساحة 17 فدانا، وجارٍ السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح حتى الآن.