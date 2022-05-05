مصرع طالبين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بسوهاج

لقى طالبان مصرعهما بينما أصيب آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جرجا العام والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وتم التحفظ على السيارة والدراجة البخارية، وتم إخطار إدارة المرور التى انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب المحافظة ووجود متوفين ومصابين، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوجود حادث تصادم ومتوفين ومصابين أعلى كوبرى جرجا العلوى دائرة المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى قيادة “أحمد م أ س” 21 سنة طالب ويقيم دائرة قنا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة “حسن ع م ع” سن 16 سنة طالب ويقيم بناحية مركز العسيرات.

نتج عن الحادث وفاة كل من قائد الدراجة البخارية و"مصطفى أ م ع" 14 سنة طالب ويقيم بناحية مركز جرجا من مستقلي الدراجة البخارية، وإصابة كل من قائد السيارة "اشتباه كسر بالكتف الأيمن" و"علي ع ج" 25 سنة حاصل على ليسانس دراسات إسلامية " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم" من مستقلي السيارة تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جرجا العام والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصابين وكل من “عبد الحميد م ع أ” 60 سنة عامل عم المتوفي الأول و"محمود م ع م" 40 سنة سائق عم المتوفي الثاني ويقيمان بذات الناحية أفادوا بمضمون ما تقدم ونفيا الأخيرين الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.