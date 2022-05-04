«سنتخذ إجراءات قانونية».. «السلام الدولي» ينفي ادعاءات «اليوتيوبر» سمر العمريطي

نفت إدارة مستشفى السلام الدولي مزاعم «اليوتيوبر» سمر العمريطي، حيث ادعت إنها طبيبة ودفعت 30 ألفا للمستشفى مقابل علاج ابنها المريض، إلا أنها فوجئت بطاقم التمريض في المستشفى يقول لها إن الطبيب المختص برسم المخ غير موجود بالمستشفى وسافر لقضاء إجازة العيد في العين السخنة، وأن الغرفة التي يتواجد بها جهاز رسم المخ مغلقة بمفتاح مع الدكتور المتواجد بالعين السخنة.

‎وقال إدارة مستشفى السلام الدولي في بيان لها ردا على تلك المزاعم: «تلقينا بأسف شديد الفيديو المتداول لسيدة تشتكي من الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى السلام الدولي بالمعادي، وذلك لأن ما ذكرته جاء منافيًا تمامًا للحقيقة، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى السلام فجر يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو نجل السيدة البالغ من العمر ٢٦ سنة، وتم على الفور توقيع الكشف الطبي من أطباء استشاريين معروفين وتم تشخيص حالته، وحجزه في المستشفى لتقديم الرعاية الصحية على أكمل وجه، وتم خروج المريض بعد استقرار الحالة مع اعطاءه تعليمات المغادرة والمتابعة بالعيادة الخارجية واستكمال الفحوصات».

‎وأضافت: «أن الحقيقة تتنافى مع ما ذكرته حول عدم توافر أطباء بالمستشفى أو أجهزة لتشخيص الحالة، وقامت لجنة فنية من وزارة الصحة بمراجعة دقيقة على هذه الإجراءات اليوم، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم خدمات طبية لأكثر من 206 حالة خلال آخر 36 ساعة، وفضلنا عدم نشر تفاصيل الحالة المرضية للمريض المذكور حفاظًا على سرية بيانات مرضانا، وقمنا بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة وإمدادهم بالتقارير الطبية التي تثبت تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمريض على أكمل وجه».

وأكدت أن مستشفيات السلام الدولي طوال تاريخها الممتد على مدار 40 عامًا حازت على ثقة آلاف المرضى بفضل ما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية عالية الجودة تضاهي المعايير العالمية مستعينة بكبار الأطباء في مصر وأحدث الأجهزة في العالم سعيًا لتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية للمرضى، ولم تتأخر يومًا عن الحفاظ على هذا، ولذا تهيب بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتحري الدقة في ما ينشر عن الواقعة، وترحب المستشفى بالتواصل معهم لبيان الحقيقة، وفي الوقت نفسه تحتفظ المستشفى بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشان أي ادعاءات باطلة تمس سمعتها وسمعة العاملين بها.