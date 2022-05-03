القبض على سائق تسبب فى مصرع 4 بكفرالشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، من ضبط سائق سيارة نقل اصطدمت بسيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي أسفرت عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل وأصيب شخص خامس نتيجة الحادث.

البداية تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ يفيد بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة ما بين مصابين ووفيات ليصبح إجمالي الوفيات 4 وإصابة شخص غير معلوم البيانات، في حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكي، على رافد الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري كلش.

ومن خلال التحريات تبين من سجلات مستشفى كفرالشيخ العام، مصرع 4 أشخاص، وإصابة شخص، حيث توفي السيد بدير الغنام، 45 سنة، من قرية روينة، التابعة لمركز كفرالشيخ، ونجله محمد السيد بدير الغنام، سنتين، فاطمة محمد الهنا، 60 سنة، ومني محمد علي أبوالعلا، 41 سنة، وجرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة كفرالشيخ، فيما جرى ضبط السائق واقتياده إلى مركز الشرطة.