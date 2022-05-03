حبس شاب اعتدى على طفلة فى الغربية

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الثلاثاء، بحبس شاب استدرج طفلة وتعدى عليها في ثانى أيام عيد الفطر المبارك، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفرالزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بتمكن أهالي قرية الدلجمون من ضبط شاب بعدما استدرج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات وتعدى عليها، بالقرب من مركز شباب القرية.

وسمع الأهالي صراخ الطفلة وتوجهوا ناحية الصوت واكتشفوا الواقعة، تم تسليم المتهم للشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.