الثلاثاء 03 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شاب اعتدى على طفلة فى الغربية

حبس شاب
حبس شاب
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أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الثلاثاء، بحبس شاب استدرج طفلة وتعدى عليها في ثانى أيام عيد الفطر المبارك، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفرالزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بتمكن أهالي قرية الدلجمون من ضبط شاب بعدما استدرج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات وتعدى عليها، بالقرب من مركز شباب القرية.

وسمع الأهالي صراخ الطفلة وتوجهوا ناحية الصوت واكتشفوا الواقعة، تم تسليم المتهم للشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

نيابة مركز كفر الزيات محافظة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات طفلة شاب

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