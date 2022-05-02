الإثنين 02 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ركنة عربية» تقتل شاباً في 15 مايو

قتل شاباً
قتل شاباً
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شهدت منطقة 15 مايو واقعة مأساوية عندما أقدم عاطل على قتل طالب جامعي باستخدام الشومة أثناء قيام الضحية بالدفاع عن والده بعد قيام المتهم بالتشاجر معه بسبب ركنة سيارة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة "أحمد مصطفى" 20 سنة، طالب بكلية التجارة، مصاب بكسور فى الجمجمة بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين اصطدام عاطل بسيارة والد الضحية لافتعال مشاجرة معه ومنعه من الركن، وأثناء قيام والد الضحية بمعاتبته قام المتهم بالتشاجر معه أمام أبنائه وعقب ذلك استعان بصديقة، وضرب الضحية بشومة فوق رأسه أمام أعين والده، وتوفي جراء إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

15 مايو قتل طالب

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وائل لطفي

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