الأحد 01 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

1.4 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر أبريل

البورصة
البورصة
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سجلت تعاملات المصريين نسبة 69.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أبريل الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 19.3%، والعرب على 10.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1427 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 680.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 72.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18.2%، وسجل العرب 9.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 7115.4 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1737.1 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1873.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 1.48% ليغلق عند مستوى 2851.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.29% ليغلق عند مستوى 13533.68 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 16.69% ليغلق عند مستوى 3893.08 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 715.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 431.6 مليار جنيه إلى 419.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 126.6 مليار جنيه إلى 124.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 558.2 مليار جنيه إلى 544.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.5%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 9.9%.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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