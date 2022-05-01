فني تبريد متهم بسرقة سيدة بالإكراه في القطامية: «محصلش»

أنكر المتهم بسرقة سيدة بالإكراه بدائرة قسم شرطة القطامية، التهم الموجه له من النيابة العامة وقال خلال التحقيقات: «محصلش».

كانت جهات التحقيقات قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

وتلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة القسم، بأنها لدى عودتها للشقة محل سكنها، لاحظت انقطاع التيار الكهربائي ولدى تشغيل الإضاءة من خلال هاتفها المحمول، فوجئت بشخص يقف خلف باب إحدى الغرف وتعدى عليها بالضرب مستخدمًا ماسورة حديدية ولاذ بالفرار.

نتج عن ذلك إصابة السيدة بجرح قطعي بالرأس وكدمات باليد، وعقب ذلك اكتشفت سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصر يعمل فني تبريد وله معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالي، الذى قال إنه لم يسرقه.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وأقرت بأنها عثرت على المبلغ المالي عقب قيامها بالإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.