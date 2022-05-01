مصرع شخص وإصابة 7 إثر حادثين مروريين فى المنيا

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 7 أشخاص آخرين فى حادثين متفرقين بمحافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ويجري العرض على النيابة.

كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة على المحور بسمالوط شمال محافظة المنيا، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص تم نقله إلى المستشفى.

فيما أصيب 7 أشخاص آخرون في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية أمام كوبري الحلاجة، بمركز ملوى، و تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، والتحفظ على المركبات، والجثة تحت تصرف النيابة العامة.