الأحد 01 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 إثر حادث تصادم بأسيوط

ارشيفية
ارشيفية
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شهد مركز الفتح بمحافظة أسيوط، حادث تصادم مركبتيِّ «توك توك» مما تسبب في إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم مركبتي "توك توك" على طريق مركز الفتح ووقوع مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما هرعت سيارات الإسعاف، وبالفحص تبيَّن من المعاينة والفحص إصابة " وليد. ع."، و"مصطفى. ف"، و"أحمد. م"، و"مصطفى.س"، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحفظ مركز شرطة الفتح على مركبتي "توك توك"، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

مركز الفتح اسيوط حادث تصادم 4 أشخاص توك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الشاطر.. والمقاتل

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