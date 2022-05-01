التحريات فى مقتل شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بإمبابة: معاكسة سيدة السبب

أظهرت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حول واقعة مقتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة بدائرة القسم، أن معاكسة ربة منزل وراء نشوب المشاجرة، وتدخل كلا الطرفين لمناصرة ذويه ونتج عن ذلك مقتل شخص بطعنه في الفخذ وإصابة آخر بطعن نافذ في البطن.

كان رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 4 أشقاء سماكين طرف أول، و3 أشقاء جزارين طرق ثان، بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة زوجة أحد أفراد الطرف الأول.

وانتهت المشاجرة بقتيل من الطرف الأول بعد تلقيه طعنة بالفخذ، بينما يرقد آخر من أفراد الطرف الثاني في المستشفي ينازع الموت عقب تلقيه طعنة نافذة في البطن، وجري ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.