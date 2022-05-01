الأحد 01 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات فى مقتل شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بإمبابة: معاكسة سيدة السبب

مقتل شخص
مقتل شخص
ads

 أظهرت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حول واقعة مقتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة بدائرة القسم، أن معاكسة ربة منزل وراء نشوب المشاجرة، وتدخل كلا الطرفين لمناصرة ذويه ونتج عن ذلك مقتل شخص بطعنه في الفخذ وإصابة آخر بطعن نافذ في البطن.

كان رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 4 أشقاء سماكين طرف أول، و3 أشقاء جزارين طرق ثان، بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة زوجة أحد أفراد الطرف الأول. 

 وانتهت المشاجرة بقتيل من الطرف الأول بعد تلقيه طعنة بالفخذ، بينما يرقد آخر من أفراد الطرف الثاني في المستشفي ينازع الموت عقب تلقيه طعنة نافذة في البطن، وجري ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

التحريات الأولية الأجهزة الأمنية الجيزة مقتل شخص مشاجرة معاكسة ربة منزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الشاطر.. والمقاتل

الأكثر قراءة

عيدكم مبارك.. عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك 2022

موعد عيد الفطر المبارك 2022 في السعودية

يا ليلة العيد انستينا أبرزها.. أغاني عشقها الجمهور في عيد الفطر 2022

نص خطبة صلاة عيد الفطر المبارك 2022 مكتوبة من وزارة الأوقاف

أجمل عبارات لكروت معايدة عيد الفطر المبارك 2022

السيدة انتصار السيسي: عمال مصر «ثروتنا الحقيقية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البـشر.. أجمل هدايا العيد

حسين دعسة

العالم ينتظر.. لا حل للحرب الروسية الأوكرانية غير إرادة دولية أممية

علي سعدة

العقل والنقل

د. منى حلمى

شاعر يكتب قصائده بدمه وحزنه وعشقه للبحر

مؤمن المحمدي

فى محبة الإيجبشيان لييج

محمد المعتصم

رغم إننا كتير جدًا.. لماذا يكرهون محمد رمضان؟

ماجد حبته

كيف اتهم الإخوان الجرافيكس؟!

حسين دعسة

هل تنتبه الإدارة الأميركية لما يحدث في القدس؟

صور

الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

أداء آخر صلاة تراويح فى رمضان بمسجد السلطان حسن

«رمضان يجمعنا».. إفطار جماعي في فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

27 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر أبريل الماضي

إسرائيل تؤجل محاكمة حارس الأقصى فادى عليان حتى 30 مايو

إصابة شرطى إسرائيلى بجروح خطيرة فى حادث دهس بسيارة