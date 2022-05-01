التصريح بدفن جثة شاب توفى فى حادث مرورى بمركز قوص

صرحت النيابة العامة في قنا بدفن جثة شاب لقى مصرعه اليوم بمركز قوص نتيجة انقلاب دراجة نارية.

كان قد لقى شاب مصرعه فى حادث انقلاب دراجة نارية، بمركز قوص بـ قنا، حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية، أعلى محور الشهيد باسم فكرى، نتج عنه وفاة قائدها.

تبين مصرع يوسف عباس عبدالقادر 30 عاماً، مقيم بقرية أبنود التابعة لمركز قنا، أثناء قيادته الدراجة النارية أعلى محور الشهيد باسم فكرى.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.