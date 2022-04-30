جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 أدبي وعلمي

يبدأ طلاب الثانوية الأزهرية 2022 في البحث عن جدول الامتحانات الذي من المقرر أن يبدأ في الرابع من يونيو للشعبتين العلمي والأدبي لنهاية العام الدراسي 2021/2022 .

ونقدم من خلال التقرير جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 علمي؛ ويبدأ في الرابع من يونيو وينتهي في السابع من يوليو.

جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2022 علمي

السبت 4 يونيو: الفقه من 9 إلى 11 صباحًا- التفسير من 11:30 حتى الساعة 1:30 ظهرًا.

الاثنين 6 يونيو: الديناميكا من الساعة 9 لـ 11 صباحًا.

الأربعاء 8 يونيو: القرآن الكريم من 9 حتى الساعة 11 صباحًا.

السبت 12 يونيو: اللغة الأجنبية من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

الاثنين 14 يونيو: الجبر والهندسة الفراغية من 9 إلى 11 صباحًا.

الأربعاء 16 يونيو: الأدب والنصوص من الساعة 9 إلى 11 صباحًا.

السبت 18 يونيو: الأحياء من الساعة 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا.

الاثنين 20 يونيو: التفاضل والتكامل من 9 إلى 11 صباحًا.

الأربعاء 22 يونيو: النحو من الساعة 9 إلى 11 صباحًا.

السبت 25 يونيو: الكيمياء من 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

الاثنين 27 يونيو: الاستاتيكا من الساعة 9 إلى 11 صباحًا.

الأربعاء 29 يونيو: البلاغة من 9 حتى الساعة 11 صباحًا.

السبت 2 يوليو: الفيزياء من 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

الاثنين 4 يوليو: التوحيد من الساعة 9 إلى 11 صباحًا.

الأربعاء 6 يوليو: الصرف من 9 لـ 11 صباحًا.

الخميس 7 يوليو: الحديث من الساعة 9 وحتى 11 صباحًا.

جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2022 أدبي

ونقدم من خلال التقرير جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2022 أدبي حيث يبدأ في الخامس من يونيو وينتهي في الخامس من يوليو.

الأحد 5 يونيو 2022: الفقه من 9 إلى 11 صباحًا- امتحان الحديث من 11:30 إلى 1:30 ظهرًا

الثلاثاء 7 يونيو 2022: امتحان القرآن الكريم من 9 إلى 11 صباحًا

الخميس 9 يونيو 2022: امتحان البلاغة من 9 إلى 11 صباحًا.

الأحد 12 يونيو 2022: امتحان الجغرافيا (للمبصرين فقط) من 9 إلى 12 ظهرًا.

الثلاثاء 14 يونيو 2022: امتحان النحو من 9 إلى 11 صباحًا.