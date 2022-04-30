السبت 30 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 أدبي وعلمي

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
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يبدأ طلاب الثانوية الأزهرية 2022 في البحث عن جدول الامتحانات الذي من المقرر أن يبدأ في الرابع من يونيو للشعبتين العلمي والأدبي لنهاية العام الدراسي 2021/2022 .

ونقدم من خلال التقرير جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 علمي؛ ويبدأ في الرابع من يونيو وينتهي في السابع من يوليو.

 

جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2022 علمي

  • السبت 4 يونيو: الفقه من 9 إلى 11 صباحًا- التفسير من 11:30 حتى الساعة 1:30 ظهرًا.
  • الاثنين 6 يونيو: الديناميكا من الساعة 9 لـ 11 صباحًا.
  • الأربعاء 8 يونيو: القرآن الكريم من 9 حتى الساعة 11 صباحًا.
  • السبت 12 يونيو: اللغة الأجنبية من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.
  • الاثنين 14 يونيو: الجبر والهندسة الفراغية من 9 إلى 11 صباحًا.
  • الأربعاء 16 يونيو: الأدب والنصوص من الساعة 9 إلى 11 صباحًا.
  • السبت 18 يونيو: الأحياء من الساعة 9 صباحًا لـ 12 ظهرًا.
  • الاثنين 20 يونيو: التفاضل والتكامل من 9 إلى 11 صباحًا.

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  • الأربعاء 22 يونيو: النحو من الساعة 9 إلى 11 صباحًا.
  • السبت 25 يونيو: الكيمياء من 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.
  • الاثنين 27 يونيو: الاستاتيكا من الساعة 9 إلى 11 صباحًا.
  • الأربعاء 29 يونيو: البلاغة من 9 حتى الساعة 11 صباحًا.
  • السبت 2 يوليو: الفيزياء من 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.
  • الاثنين 4 يوليو: التوحيد من الساعة 9 إلى 11 صباحًا.
  • الأربعاء 6 يوليو: الصرف من 9 لـ 11 صباحًا.
  • الخميس 7 يوليو: الحديث من الساعة 9 وحتى 11 صباحًا.

 

جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2022 أدبي

 

ونقدم من خلال التقرير جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2022 أدبي حيث يبدأ في الخامس من يونيو وينتهي في الخامس من يوليو.

  • الأحد 5 يونيو 2022: الفقه من 9 إلى 11 صباحًا- امتحان الحديث من 11:30 إلى 1:30 ظهرًا
  • الثلاثاء 7 يونيو 2022: امتحان القرآن الكريم من 9 إلى 11 صباحًا
  • الخميس 9 يونيو 2022: امتحان البلاغة من 9 إلى 11 صباحًا.
  • الأحد 12 يونيو 2022: امتحان الجغرافيا (للمبصرين فقط) من 9 إلى 12 ظهرًا.
  • الثلاثاء 14 يونيو 2022: امتحان النحو من 9 إلى 11 صباحًا.
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  • الخميس 16 يونيو 2022: امتحان التفسير من 9 إلى 11 صباحًا
  • الأحد 19 يونيو 2022: امتحان التاريخ من 9 إلى 12 ظهرًا.
  • الثلاثاء 21 يونيو 2022: امتحان الفلسفة والمنطق من 9 إلى 11 صباحًا.
  • الخميس 23 يونيو 2022: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 إلى 11 صباحًا
  • الأحد 26 يونيو 2022: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 12 ظهرًا.
  • الثلاثاء 28 يونيو 2022: امتحان الصرف من 9 إلى 11 صباحًا.
  • الأحد 3 يوليو 2022: امتحان التوحيد من 9 إلى 11 صباحًا- امتحان الإنشاء من 11:30 إلى 1:30 ظهرًا.
  • الثلاثاء 5 يوليو 2022: امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 إلى 11:30 صباحًا.
الثانوية الأزهرية 2022 جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2022 علمي جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2022 أدبي جدول الامتحانات جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

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وائل لطفي

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